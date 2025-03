Ciclone extratropical impulsiona frente fria e derruba temperaturas Uma mudança significativa no clima afetará a Região Sul do Brasil no começo da próxima semana. A formação de um ciclone extratropical... Revista Oeste|Do R7 06/03/2025 - 06h45 (Atualizado em 06/03/2025 - 06h45 ) twitter

Mapa da frente fria

Uma mudança significativa no clima afetará a Região Sul do Brasil no começo da próxima semana. A formação de um ciclone extratropical na costa da Argentina, nesta sexta-feira, 7, será o motor desse fenômeno. Esse ciclone permitirá o avanço de uma frente fria, o que vai encerrar a atual onda de calor.

Para mais detalhes sobre como essa mudança climática afetará as temperaturas e as condições do tempo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

