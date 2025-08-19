Logo R7.com
Ciclone extratropical leva tempestades ao Sul nesta terça-feira, 19

Esta terça-feira, 19, será marcada por instabilidades climáticas severas em diferentes pontos do Brasil. A formação de um ciclone...

Revista Oeste|Do R7

Revista Oeste - Brasil

Esta terça-feira, 19, será marcada por instabilidades climáticas severas em diferentes pontos do Brasil. A formação de um ciclone extratropical entre Argentina, Uruguai e Paraguai influencia diretamente o tempo no território nacional e provoca tempestades no Sul, ventos intensos no Centro-Sul e baixa umidade em diversas regiões do interior.

