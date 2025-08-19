Ciclone extratropical leva tempestades ao Sul nesta terça-feira, 19
Esta terça-feira, 19, será marcada por instabilidades climáticas severas em diferentes pontos do Brasil. A formação de um ciclone...
Esta terça-feira, 19, será marcada por instabilidades climáticas severas em diferentes pontos do Brasil. A formação de um ciclone extratropical entre Argentina, Uruguai e Paraguai influencia diretamente o tempo no território nacional e provoca tempestades no Sul, ventos intensos no Centro-Sul e baixa umidade em diversas regiões do interior.
