Ciclone extratropical leva tempestades ao Sul nesta terça-feira, 19 Esta terça-feira, 19, será marcada por instabilidades climáticas severas em diferentes pontos do Brasil. A formação de um ciclone... Revista Oeste|Do R7 19/08/2025 - 06h38 (Atualizado em 19/08/2025 - 06h38 )

Revista Oeste - Brasil

Esta terça-feira, 19, será marcada por instabilidades climáticas severas em diferentes pontos do Brasil. A formação de um ciclone extratropical entre Argentina, Uruguai e Paraguai influencia diretamente o tempo no território nacional e provoca tempestades no Sul, ventos intensos no Centro-Sul e baixa umidade em diversas regiões do interior.

Para mais detalhes sobre as previsões climáticas e os impactos esperados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

