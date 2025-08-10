Ciclone leva vendavais ao litoral do Sul e Sudeste neste domingo, 10 A formação de um ciclone no Oceano Atlântico, na altura do Rio Grande do Sul e parte do Uruguai, provoca ventos costeiros fortes e... Revista Oeste|Do R7 10/08/2025 - 06h37 (Atualizado em 10/08/2025 - 06h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revista Oeste - Brasil

A formação de um ciclone no Oceano Atlântico, na altura do Rio Grande do Sul e parte do Uruguai, provoca ventos costeiros fortes e mar muito agitado no Sul e Sudeste do Brasil neste domingo, 10, como informa o site Meteored.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes sobre este fenômeno climático!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Polícia do Rio desmonta app de mototáxis comandado pelo Comando Vermelho

Polícia prende suspeito de roubar arma de PM baleado em Paraisópolis

Nevou no Brasil; confira vídeos