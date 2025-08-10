Logo R7.com
Ciclone leva vendavais ao litoral do Sul e Sudeste neste domingo, 10

A formação de um ciclone no Oceano Atlântico, na altura do Rio Grande do Sul e parte do Uruguai, provoca ventos costeiros fortes e...

Revista Oeste|Do R7

Revista Oeste - Brasil

A formação de um ciclone no Oceano Atlântico, na altura do Rio Grande do Sul e parte do Uruguai, provoca ventos costeiros fortes e mar muito agitado no Sul e Sudeste do Brasil neste domingo, 10, como informa o site Meteored.

