Ciclone no Sul leva ventos fortes ao Sudeste nesta sexta-feira, 18 Esta sexta-feira, 18, será marcada pela atuação remanescente de um ciclone extratropical no litoral do Rio Grande do Sul, que embora... Revista Oeste|Do R7 18/07/2025 - 06h37 (Atualizado em 18/07/2025 - 06h37 )

Revista Oeste - Brasil

Esta sexta-feira, 18, será marcada pela atuação remanescente de um ciclone extratropical no litoral do Rio Grande do Sul, que embora esteja em fase de dissipação, ainda provoca ventos intensos e queda acentuada de temperatura em áreas do Sul e do Sudeste do Brasil. Nas demais regiões do país, o tempo segue predominantemente seco, com pancadas localizadas.

Para mais detalhes sobre os impactos do ciclone e as previsões meteorológicas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

