Ciclone provoca ventos de até 100 km/h no Sul nesta quarta-feira, 20
O Brasil terá condições de tempo contrastantes nesta quarta-feira, 20. A formação de um ciclone extratropical entre Argentina e Uruguai...
O Brasil terá condições de tempo contrastantes nesta quarta-feira, 20. A formação de um ciclone extratropical entre Argentina e Uruguai provoca instabilidade severa no Sul e em parte do Centro-Oeste, enquanto áreas do Sudeste, Norte e Nordeste enfrentam forte calor e baixa umidade.
Para mais detalhes sobre este fenômeno climático e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.
