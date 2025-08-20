Logo R7.com
Ciclone provoca ventos de até 100 km/h no Sul nesta quarta-feira, 20

Revista Oeste|Do R7

Revista Oeste - Brasil

O Brasil terá condições de tempo contrastantes nesta quarta-feira, 20. A formação de um ciclone extratropical entre Argentina e Uruguai provoca instabilidade severa no Sul e em parte do Centro-Oeste, enquanto áreas do Sudeste, Norte e Nordeste enfrentam forte calor e baixa umidade.

