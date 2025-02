Ciclone traz chuvas intensas e tempestades ao Brasil O Brasil deve receber mudanças no clima no próximo fim de semana por causa da formação de um ciclone. Este fenômeno, que está previsto... Revista Oeste|Do R7 28/01/2025 - 06h46 (Atualizado em 28/01/2025 - 06h46 ) twitter

Mapa de chuvas

O Brasil deve receber mudanças no clima no próximo fim de semana por causa da formação de um ciclone. Este fenômeno, que está previsto para a próxima sexta-feira, 31, promete trazer chuvas intensas. As previsões indicam a possibilidade de tempestades severas e acumulados de precipitação significativos até domingo 2.

Para mais detalhes sobre como o ciclone afetará o clima no Brasil, consulte a matéria completa na Revista Oeste - Brasil.

