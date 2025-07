Ciclone traz risco de tempestades ao Sul neste domingo, 27 A formação de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul neste domingo, 27, coloca em alerta as regiões Sul e parte do Centro-Oeste... Revista Oeste|Do R7 27/07/2025 - 06h37 (Atualizado em 27/07/2025 - 06h37 ) twitter

A formação de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul neste domingo, 27, coloca em alerta as regiões Sul e parte do Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. O fenômeno deve trazer chuvas volumosas, rajadas de vento que podem atingir 100 km/h e risco de granizo em algumas localidades, com queda brusca nas temperaturas por causa da chegada de uma massa de ar polar.

Para mais detalhes sobre os impactos e previsões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

