Cidade catarinense registra -10,4 °C e bate recorde de frio em 2025 A cidade de Bom Jardim da Serra, na região serrana de Santa Catarina, registrou a temperatura mais baixa do ano no Brasil até agora...

A cidade de Bom Jardim da Serra, na região serrana de Santa Catarina, registrou a temperatura mais baixa do ano no Brasil até agora: -10,4 °C, às 6h da manhã desta quarta-feira, 2. O valor superou o recorde anterior de 2025, de -8,2 °C em Urupema, também em Santa Catarina, no último dia 24 de junho.

