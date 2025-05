Cidade de São Paulo registra 14,5°C e atinge menor temperatura do ano Na quarta-feira 30, a cidade de São Paulo registrou a menor temperatura do ano, com 14,5°C. A Defesa Civil do Estado informou que... Revista Oeste|Do R7 01/05/2025 - 13h20 (Atualizado em 01/05/2025 - 13h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

frio São Paulo Revista Oeste - Brasil

Na quarta-feira 30, a cidade de São Paulo registrou a menor temperatura do ano, com 14,5°C. A Defesa Civil do Estado informou que esta medição foi realizada na estação automática do Mirante Santana, na Zona Norte.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as informações sobre o clima em São Paulo!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Governo de SP propõe reajuste salarial de 5% para servidores

Como será o clima no Brasil em maio?

Tarcísio propõe aumento do salário mínimo estadual para R$ 1.804