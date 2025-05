Cidade de São Paulo registra a temperatura mais baixa do ano A cidade de São Paulo registrou na madrugada desta quinta-feira, 15, a menor temperatura de 2023, com 13°C, enquanto em Campos do...

A cidade de São Paulo registrou na madrugada desta quinta-feira, 15, a menor temperatura de 2023, com 13°C, enquanto em Campos do Jordão, os termômetros marcaram 5,8°C. As informações são da Defesa Civil do Estado.

