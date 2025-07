Cidade de São Paulo registra mais de 600 ataques a ônibus em onda de vandalismo A cidade de São Paulo alcançou um marco preocupante, com mais de 600 ataques a ônibus registrados desde o início da onda de vandalismo... Revista Oeste|Do R7 12/07/2025 - 22h17 (Atualizado em 12/07/2025 - 22h17 ) twitter

greve paralisação onibus sp Revista Oeste - Brasil

A cidade de São Paulo alcançou um marco preocupante, com mais de 600 ataques a ônibus registrados desde o início da onda de vandalismo, em 12 de junho. Conforme levantamento da SPTrans, empresa que gerencia linhas na capital paulista, e da Agência de Transporte do Estado de São Paulo, já foram contabilizados 616 casos de depredação em diferentes regiões do município, afetando o transporte público no último mês.

