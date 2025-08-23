‘Cidade dos Alemães’ é a que menos depende do Bolsa Família no Brasil Em muitas partes do país, o Bolsa Família é quase uma regra. Mas em outras, o benefício praticamente não aparece. O melhor resultado...

Em muitas partes do país, o Bolsa Família é quase uma regra. Mas em outras, o benefício praticamente não aparece. O melhor resultado está no interior de Santa Catarina: em Pomerode — cidade conhecida como a mais alemã do Brasil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e descubra mais sobre essa cidade que se destaca pela sua independência econômica!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: