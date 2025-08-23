Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

‘Cidade dos Alemães’ é a que menos depende do Bolsa Família no Brasil

Em muitas partes do país, o Bolsa Família é quase uma regra. Mas em outras, o benefício praticamente não aparece. O melhor resultado...

Revista Oeste|Do R7

Em muitas partes do país, o Bolsa Família é quase uma regra. Mas em outras, o benefício praticamente não aparece. O melhor resultado está no interior de Santa Catarina: em Pomerode — cidade conhecida como a mais alemã do Brasil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e descubra mais sobre essa cidade que se destaca pela sua independência econômica!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.