‘Cidade dos Alemães’ é a que menos depende do Bolsa Família no Brasil
Em muitas partes do país, o Bolsa Família é quase uma regra. Mas em outras, o benefício praticamente não aparece. O melhor resultado...
Em muitas partes do país, o Bolsa Família é quase uma regra. Mas em outras, o benefício praticamente não aparece. O melhor resultado está no interior de Santa Catarina: em Pomerode — cidade conhecida como a mais alemã do Brasil. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e descubra mais sobre essa cidade que se destaca pela sua independência econômica! Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:
Em muitas partes do país, o Bolsa Família é quase uma regra. Mas em outras, o benefício praticamente não aparece. O melhor resultado está no interior de Santa Catarina: em Pomerode — cidade conhecida como a mais alemã do Brasil.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e descubra mais sobre essa cidade que se destaca pela sua independência econômica!
Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: