Cidades do RS suspendem aulas escolares por onda de calor Com a terceira onda de calor desde o começo do ano, cinco cidades do Rio Grande do Sul suspenderam as aulas nesta quinta-feira, 6,... Revista Oeste|Do R7 06/03/2025 - 23h05 (Atualizado em 06/03/2025 - 23h05 )

mapa do Sul do Brasil calor

Com a terceira onda de calor desde o começo do ano, cinco cidades do Rio Grande do Sul suspenderam as aulas nesta quinta-feira, 6, e sexta-feira, 7. Pelotas, Rio Grande, São José do Norte, Turuçu e Capão do Leão, localizadas no sul do Estado e próximas à fronteira com o Uruguai, são as afetadas por essa medida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para mais detalhes sobre a situação das aulas e as previsões do tempo.

