Classificado, mas em alerta: Palmeiras chega às oitavas com futebol preocupante O empate arrancado a fórceps contra o Inter Miami salvou o Palmeiras de um vexame histórico no Mundial de Clubes, mas deixou claro...

O empate arrancado a fórceps contra o Inter Miami salvou o Palmeiras de um vexame histórico no Mundial de Clubes, mas deixou claro: o desempenho da equipe de Abel Ferreira na fase de grupos, apesar do bom rendimento contra o Porto, ficou bem abaixo do esperado.

