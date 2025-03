Clínica especializada em autismo é acusada de estelionato Milhares de famílias no Brasil precisam lidar com um problema que tem sido recorrente nos dias atuais: o autismo. Para ajudar as mães... Revista Oeste|Do R7 23/03/2025 - 09h45 (Atualizado em 23/03/2025 - 09h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em alguns casos, funcionários da Religare realizam solicitações de reembolso por meio do uso de

Milhares de famílias no Brasil precisam lidar com um problema que tem sido recorrente nos dias atuais: o autismo. Para ajudar as mães que vivem na luta para dar uma melhor condição aos filhos autistas, cientistas têm contribuído com estudos que se mostraram eficazes para ajudar as crianças que vivem nessa condição.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes dessa denúncia chocante!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Brasil passa por variações bruscas de temperatura neste domingo, 23

Prefeitura de São Paulo intensifica segurança na Avenida Paulista

Cantor Rafa Diniz morre afogado no Rio São Francisco