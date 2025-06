Revista Oeste |Do R7

Clubes brasileiros recebem quase R$ 600 milhões por classificação no Mundial

O Mundial de Clubes da FIFA, nos Estados Unidos, se tornou não apenas uma vitrine esportiva, mas também uma mina de ouro para os clubes brasileiros. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras já arrecadaram, juntos, mais de US$ 106 milhões, o equivalente a R$ 596,3 milhões, com a classificação para as oitavas de final.

