CNJ cria protocolo para quem for flagrado com maconha
Policiais que flagraram pessoas portando até 40 gramas de maconha ou cultivando até seis plantas fêmeas deverão emitir uma notificação...
Policiais que flagraram pessoas portando até 40 gramas de maconha ou cultivando até seis plantas fêmeas deverão emitir uma notificação para que o usuário compareça, em até 30 dias, aos Centros de Acesso a Direitos e Inclusão Social (Cais). A droga será apreendida e poderá passar por perícia, caso solicitado.
Para saber mais sobre essa nova política do CNJ e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.
