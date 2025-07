Cocaína é o negócio menos rentável do PCC, CV e outras facções Os lucros das facções no Brasil por meio da venda irregular já ultrapassam a rentabilidade do tráfico de drogas, segundo o estudo “... Revista Oeste|Do R7 02/07/2025 - 19h37 (Atualizado em 02/07/2025 - 19h37 ) twitter

Facções em atividade somam 88 em todo o Brasil | Foto: Reprodução/Twitter/X Revista Oeste - Brasil

Os lucros das facções no Brasil por meio da venda irregular já ultrapassam a rentabilidade do tráfico de drogas, segundo o estudo “Rastreamento de Produtos e Enfrentamento ao Crime Organizado no Brasil”, divulgado em fevereiro pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Para entender mais sobre como as facções estão dominando o mercado e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

