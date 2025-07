Colisão entre ônibus de estudantes da UFPA e carreta deixa 5 mortos e dezenas de feridos

Revista Oeste |Do R7

Uma colisão frontal que envolveu um ônibus que transportava estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA) e uma carreta resultou em cinco mortes e dezenas de feridos no km 2 da BR-153, em Porangatu, Goiás. O acidente aconteceu depois que a carreta invadiu a pista contrária e atingiu um dos quatro ônibus que seguiam em comboio com destino a um congresso estudantil em Goiânia.

