Com a chegada da chuva intensa, o Rio aciona sirenes e prepara seus abrigos

A chegada de uma frente fria ao Estado do Rio de Janeiro colocou autoridades em estado de alerta nesta sexta-feira, 4. A previsão indica que os temporais previstos até domingo devem superar a média histórica de abril em apenas três dias. Os maiores acumulados devem ocorrer na Região Serrana, em cidades como Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. A capital fluminense também está entre os locais mais atingidos.

