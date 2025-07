Com Marcola no topo, Ministério Público revela organograma do PCC A divulgação do novo organograma do Primeiro Comando da Capital (PCC) pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) revelou mudanças... Revista Oeste|Do R7 01/07/2025 - 22h16 (Atualizado em 01/07/2025 - 22h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

PCC é umas das principais facções crimonosas do país | Foto: Reprodução/Twitter/X Revista Oeste - Brasil

A divulgação do novo organograma do Primeiro Comando da Capital (PCC) pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) revelou mudanças na cúpula da facção criminosa. Marco Willians Herbas Camacho, conhecido como Marcola, de 57 anos, permanece como principal líder do bando, de acordo com informações apresentadas durante um seminário sobre crime organizado realizado na semana passada.

Para entender todas as mudanças e a nova estrutura do PCC, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Perigo: Brasil tem alertas de onda de frio, geada e acumulado de chuva

BYD inaugura fábrica na Bahia e começa produção de primeiro carro elétrico

Quem era o instrutor que morreu em queda de avião no interior paulista