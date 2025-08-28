Logo R7.com
Comandante recorre a voos comerciais por falta de recursos FAB

Em meio à limitação de recursos, a rotina do comandante da Aeronáutica major-brigadeiro Marcelo Damasceno mudou radicalmente desde...

Revista Oeste|Do R7

Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) promove audiência pública com o ministro da Defesa, para a prestação de esclarecimentos aos parlamentares sobre os projetos e as perspectivas da pasta. À mesa, comandante da Força Aérea Brasileira (FAB), tenente-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno, em pronunciamento. Foto: Pedro França/Agência Senado Pedro França

Em meio à limitação de recursos, a rotina do comandante da Aeronáutica major-brigadeiro Marcelo Damasceno mudou radicalmente desde julho, em razão da indisponibilidade de aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB). Sem aviões militares disponíveis, ele passou a recorrer a voos comerciais para cumprir compromissos oficiais, situação confirmada por seis oficiais-generais ao jornal Folha de S.Paulo.

