Comandante recorre a voos comerciais por falta de recursos FAB
Em meio à limitação de recursos, a rotina do comandante da Aeronáutica major-brigadeiro Marcelo Damasceno mudou radicalmente desde...
Em meio à limitação de recursos, a rotina do comandante da Aeronáutica major-brigadeiro Marcelo Damasceno mudou radicalmente desde julho, em razão da indisponibilidade de aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB). Sem aviões militares disponíveis, ele passou a recorrer a voos comerciais para cumprir compromissos oficiais, situação confirmada por seis oficiais-generais ao jornal Folha de S.Paulo.
Em meio à limitação de recursos, a rotina do comandante da Aeronáutica major-brigadeiro Marcelo Damasceno mudou radicalmente desde julho, em razão da indisponibilidade de aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB). Sem aviões militares disponíveis, ele passou a recorrer a voos comerciais para cumprir compromissos oficiais, situação confirmada por seis oficiais-generais ao jornal Folha de S.Paulo.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes dessa situação!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes dessa situação!
Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:
Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: