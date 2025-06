Como funciona o voo de balão que caiu em Santa Catarina matando oito pessoas

Revista Oeste |Do R7

Na manhã deste sábado, 21, um balão tripulado com 21 pessoas caiu em Praia Grande, no extremo sul de Santa Catarina, matando oito pessoas. Vídeos publicados nas redes sociais mostram o balão em chamas ainda no ar. Alguns tripulantes pularam antes de o balão despencar.

