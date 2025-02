Compras internacionais caem em 2024, mas cobrança de imposto sobe 40% e bate recorde

A Receita Federal informou nesta quarta-feira, 29, que o volume de encomendas internacionais feitas por brasileiros apresentou uma redução de 11% em 2024, em comparação com o ano anterior. No total, foram adquiridas 187,12 milhões de mercadorias no exterior ao longo do ano. Em 2023, esse número alcançou 209,58 milhões. No entanto, a cobrança de imposto aumentou.

