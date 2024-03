Confira a previsão do tempo para este sábado em todo o Brasil O dia será chuvoso na maior parte do país O dia será chuvoso na maior parte do paísLeia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista OesteLeia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste • Confira a previsão do tempo para este sábado em todo o Brasil • Inmet prevê chuva forte para SP e mais Estados; veja onde • Robinho está isolado em cela de 8 m² no Presídio de Tremembé Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.