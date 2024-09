Confissão anulada: STJ reavalia caso de mulher acusada de homicídio O Superior Tribunal de Justiça (STJ) declarou nula a confissão dada por uma mulher acusada de matar o marido, depois de uma das peritas... Revista Oeste|Do R7 10/09/2024 - 16h42 (Atualizado em 10/09/2024 - 16h42 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-