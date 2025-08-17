Logo R7.com
Conheça a Textron Aviation, fabricante responsável por duas tradicionais marcas da aviação executiva

A 20ª edição da feira Latin American Business Aviation Conference Exhibition (Labace), maior evento de aviação executiva da América...

Revista Oeste|Do R7

Aviação Executiva Labace Jato Revista Oeste - Brasil

A 20ª edição da feira Latin American Business Aviation Conference & Exhibition (Labace), maior evento de aviação executiva da América Latina, tomou conta da cidade de São Paulo no início do mês. Realizado no Aeroporto Campo de Marte, o evento reuniu diversos fabricantes e entusiastas da aviação, que ao longo de três dias fecharam negócios e trocaram experiências sobre um setor em plena expansão no Brasil.

