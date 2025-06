COP30: obras de esgoto beneficiam apenas 3% da população de Belém Com o anúncio de grandes investimentos para a COP30, moradores de bairros periféricos de Belém, como Tapanã, expressam frustração... Revista Oeste|Do R7 02/06/2025 - 09h57 (Atualizado em 02/06/2025 - 09h57 ) twitter

Com o anúncio de grandes investimentos para a COP30, moradores de bairros periféricos de Belém, como Tapanã, expressam frustração ao perceber que as obras de coleta de esgoto beneficiam apenas uma pequena parcela da população, conforme reportagem do jornal Folha de S.Paulo.

