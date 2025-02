COP30 vai ter como sede ‘a cidade dos favelados’ Em reportagem publicada na Edição 256 da Revista Oeste, Fábio Bouéri apresenta dados a respeito dos problemas de infraestrutura de... Revista Oeste|Do R7 17/02/2025 - 07h25 (Atualizado em 17/02/2025 - 07h25 ) twitter

O encontro no TRE-AP terá como tema 'Amazônia, Soberania e Sustentabilidade' | Foto: Divulgação/Câmara Municipal de Belém

Em reportagem publicada na Edição 256 da Revista Oeste, Fábio Bouéri apresenta dados a respeito dos problemas de infraestrutura de Belém, capital do Pará, que receberá a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30). O evento está programado para novembro. No texto, entre outros fatos, o jornalista destaca o alto índice de favelização da cidade.

Para entender melhor os desafios que Belém enfrenta, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

