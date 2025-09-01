Corinthians: a grande pedra no sapato de Abel em 2025 Abel Ferreira já construiu uma carreira invejável no comando do Palmeiras. É respeitado por montar times competitivos, acumular títulos...

Abel Ferreira já construiu uma carreira invejável no comando do Palmeiras. É respeitado por montar times competitivos, acumular títulos e transformar a Academia de Futebol em referência de gestão e estrutura no país. A cada temporada, reforços de peso desembarcam, e o Verdão ganha ares cada vez mais “europeus”. Mas em 2025, dentro de campo, existe um adversário que insiste em atravessar o caminho do técnico português: o Corinthians.

