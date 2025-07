Corpo de brasileira morta em trilha na Indonésia passa por nova necrópsia

O corpo de Juliana Marins, jovem brasileira de 26 anos que morreu depois de cair durante uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia, passou por uma nova necrópsia nesta quarta-feira, 2, no Instituto Médico-Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio de Janeiro. O exame teve início às 8h30 e durou cerca de duas horas e meia. Um laudo preliminar deve sair em até sete dias.

Para mais detalhes sobre este caso e as implicações da nova necrópsia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: