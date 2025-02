Corregedoria indicia 17 PMs por envolvimento na morte de delator do PCC A Corregedoria da Polícia Militar (PM) indiciou nesta quinta-feira, 30, todos os 17 policiais suspeitos de participar do assassinato...

A Corregedoria da Polícia Militar (PM) indiciou nesta quinta-feira, 30, todos os 17 policiais suspeitos de participar do assassinato de Vinícius Gritzbach, delator do Primeiro Comando da Capital (PCC). Ele foi morto no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, em novembro do ano passado.

