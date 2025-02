Cratera interdita trecho da BR-101 em Santa Catarina

Revista Oeste |Do R7

As fortes chuvas que atingem Santa Catarina causaram uma cratera no km 181 da rodovia BR-101, na região de Biguaçu (SC), na madrugada desta sexta-feira, 17. A concessionária Arteris Litoral Sul informou que ambos os sentidos da via estão bloqueados e que ainda não há previsão de liberação.

