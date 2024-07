Crescimento Impressionante na Pecuária de Búfalos no Brasil O rebanho brasileiro desse animal já é o maior do Ocidente, com cerca de 2 milhões de animais.Leia a matéria completa no nosso parceiro...

Revista Oeste|Do R7 29/07/2024 - 19h14 (Atualizado em 29/07/2024 - 19h14 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌