Crime organizado investe em pistas de pouso na Amazônia A seca histórica que atingiu a Amazônia entre 2023 e 2024 fez com que facções criminosas, em especial o Primeiro Comando da Capital... Revista Oeste|Do R7 31/08/2025 - 11h58 (Atualizado em 31/08/2025 - 11h58 )

Pista de Novo Aripuanã, no Amazonas; até aeródromos regulares são usados pelo crime organizado | Foto: Divulgação Revista Oeste - Brasil

A seca histórica que atingiu a Amazônia entre 2023 e 2024 fez com que facções criminosas, em especial o Primeiro Comando da Capital (PCC), passassem a usar aviões e helicópteros no lugar de barcos para transportar drogas, armas e ouro de garimpos ilegais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa situação alarmante.

