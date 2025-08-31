Crime organizado investe em pistas de pouso na Amazônia
A seca histórica que atingiu a Amazônia entre 2023 e 2024 fez com que facções criminosas, em especial o Primeiro Comando da Capital (PCC), passassem a usar aviões e helicópteros no lugar de barcos para transportar drogas, armas e ouro de garimpos ilegais.
