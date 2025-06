Criminoso armado invade creche com 45 crianças em Brasília Na manhã desta sexta-feira, 27, Lucas Barbosa Arantes, de 28 anos, invadiu a creche Guerreiros da Alegria, na Cidade Estrutural, no...

Na manhã desta sexta-feira, 27, Lucas Barbosa Arantes, de 28 anos, invadiu a creche Guerreiros da Alegria, na Cidade Estrutural, no Distrito Federal, com uma arma em punho para se vingar do marido da dona do local, que havia denunciado o criminoso depois de testemunhar o furto de um notebook.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes desse caso alarmante!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: