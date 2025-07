De café com leite a beterraba ralada: a alimentação de Oruam na cadeia Café com leite pela manhã. No almoço, o cardápio inclui frango, cenoura cozida, feijão, arroz, salada de beterraba e suco. Segundo...

Revista Oeste|Do R7 23/07/2025 - 20h17 (Atualizado em 23/07/2025 - 20h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share