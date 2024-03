Decisão do STJ: Robinho deve cumprir pena no Brasil Maioria dos ministros da Corte acompanhou o... Maioria dos ministros da Corte acompanhou o relator e atendeu ao pedido feito pelo Poder Judiciário da ItáliaLeia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista OesteLeia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste • Instituto de Formação de Líderes de São Paulo (IFL-SP) abre inscrição para processo seletivo • Justiça do RJ absolve black blocs acusados de atos violentos nos protestos de 2013 e 2014 • Outono começa com alertas de tempestades e chuvas intensas no Brasil Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.