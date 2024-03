Decisão polêmica: Justiça nega reintegração em fazenda invadida pelo MST em Minas Gerais A invasão da propriedade que fica no município... A invasão da propriedade que fica no município de Lagoa Santa ocorreu na sexta-feira 8.Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista OesteLeia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste • Justiça nega reintegração em fazenda invadida pelo MST em Minas Gerais • Cidade do Acre atingida por enchente estuda mudança de localização • ‘Mamonas Assassinas’ pode virar nome de estação de trem em SP Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.