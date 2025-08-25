Logo R7.com
Defesa Civil alerta para ‘emergência’ de queimadas no interior de São Paulo

Revista Oeste

Gráfico mostra o risco de queimadas para cada região do Estado Revista Oeste - Brasil

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alertou para o aumento do risco de incêndios florestais e queimadas, nesta segunda-feira, 25, no interior paulista. A preocupação se deve em razão da combinação de temperaturas elevadas e baixos índices de umidade relativa do ar.

