Defesa Civil alerta para ‘emergência’ de queimadas no interior de São Paulo

Gráfico mostra o risco de queimadas para cada região do Estado Revista Oeste - Brasil

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alertou para o aumento do risco de incêndios florestais e queimadas, nesta segunda-feira, 25, no interior paulista. A preocupação se deve em razão da combinação de temperaturas elevadas e baixos índices de umidade relativa do ar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para mais informações sobre a situação das queimadas e as recomendações da Defesa Civil.

