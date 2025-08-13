Defesa Civil alerta para risco à saúde em SP por baixa umidade do ar A Defesa Civil de São Paulo adverte sobre o risco à saúde provocado pela baixa umidade do ar em diversas regiões do Estado. Segundo...

A Defesa Civil de São Paulo adverte sobre o risco à saúde provocado pela baixa umidade do ar em diversas regiões do Estado. Segundo o órgão, diversos municípios do interior paulista devem registrar índices inferiores a 30% até esta quarta-feira, 13, situação que, conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), exige atenção especial.

