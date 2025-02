Revista Oeste |Do R7

Defesa civil prorroga alerta de chuvas intensas no Estado de São Paulo A Defesa Civil do Estado de São Paulo prorrogou o alerta de chuvas intensas até domingo 2. A previsão indica volumes elevados por...

A Defesa Civil do Estado de São Paulo prorrogou o alerta de chuvas intensas até domingo 2. A previsão indica volumes elevados por causa da chegada da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) a partir desta quarta-feira, 29. O órgão já havia emitido um alerta para o período entre domingo 26 e terça-feira 28. As informações são da Agência SP.

