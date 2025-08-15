Defesa de Hytalo Santos se pronuncia sobre prisão A defesa de Hytalo Santos se manifestou, nesta sexta-feira, 15, sobre a prisão do influenciador. Os advogados rejeitaram qualquer... Revista Oeste|Do R7 15/08/2025 - 16h59 (Atualizado em 15/08/2025 - 16h59 ) twitter

O influenciador Hytalo Santos Revista Oeste - Brasil

A defesa de Hytalo Santos se manifestou, nesta sexta-feira, 15, sobre a prisão do influenciador. Os advogados rejeitaram qualquer tentativa de fuga da Paraíba — Estado onde onde o youtuber reside.

Para saber mais sobre os detalhes dessa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

