Defesa de Hytalo Santos se pronuncia sobre prisão

Revista Oeste|Do R7

A defesa de Hytalo Santos se manifestou, nesta sexta-feira, 15, sobre a prisão do influenciador. Os advogados rejeitaram qualquer tentativa de fuga da Paraíba — Estado onde onde o youtuber reside.

