Déficit da Previdência cresce 60% em 9 anos e totaliza R$ 417 bi

O déficit com o pagamento da aposentadoria e pensões para trabalhadores da iniciativa privada, servidores públicos federais e militares subiu quase 60% nos últimos nove anos. Em 2024, o governo destinou R$ 416,8 bilhões (3,45% do PIB) para cobrir essa conta. Em 2015, esse valor era de R$ 260,6 bilhões (2,64% do PIB). Os dados da previdência, corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de dezembro, foram levantados pelo Tesouro Nacional e divulgados pelo jornal Valor Econômico.

