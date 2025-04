Delegada defende fortalecimento das mulheres na segurança pública A cidade de Santos, no litoral sul de São Paulo, sedia nesta semana a primeira edição do ciclo de palestras Mulheres na Segurança...

A cidade de Santos, no litoral sul de São Paulo, sedia nesta semana a primeira edição do ciclo de palestras Mulheres na Segurança Pública, voltado à capacitação e ao debate de temas relevantes para agentes do setor. O evento contou com a presença de profissionais da Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana e Guarda Portuária.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes sobre este importante evento!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: