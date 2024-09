Deolane Bezerra permanece detida após audiência de custódia O Tribunal de Justiça de Pernambuco informou, nesta quarta-feira, 11, que a advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, de 34... Revista Oeste|Do R7 11/09/2024 - 21h01 (Atualizado em 11/09/2024 - 21h01 ) ‌



