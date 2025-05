Revista Oeste |Do R7

Depois da cracolândia, governo avança contra drogas no centro de São Paulo Com a retirada recente dos usuários de drogas das ruas centrais da capital paulista, as autoridades estaduais prometem ampliar a fiscalização...

Com a retirada recente dos usuários de drogas das ruas centrais da capital paulista, as autoridades estaduais prometem ampliar a fiscalização contra estabelecimentos envolvidos com a venda de entorpecentes.

