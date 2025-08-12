Depois de fraudes, INSS devolve R$ 1 bi a aposentados e pensionistas O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) repassou R$ 1,084 bilhão a aposentados e pensionistas que sofreram descontos não autorizados...

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) repassou R$ 1,084 bilhão a aposentados e pensionistas que sofreram descontos não autorizados em seus benefícios. Mais de 1,6 milhão de pessoas receberam os valores, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira, 11, pelo próprio instituto.

