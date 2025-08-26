Logo R7.com
Derrite repudia decisão de juiz que soltou traficante preso com 200 kg de cocaína

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, repudiou a decisão do juiz que soltou um traficante preso com 224...

Revista Oeste|Do R7

Tijolos de cocaína apreendidos com traficante solto pelo juiz Marcelo Nalesso Salmaso | Foto: Divulgação/SSP-SP Revista Oeste - Brasil

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, repudiou a decisão do juiz que soltou um traficante preso com 224 kg de cocaína em audiência de custódia com a justificativa de que não era uma quantidade “exacerbada” de drogas, mas "pequena".

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes dessa polêmica!

