Derrite repudia decisão de juiz que soltou traficante preso com 200 kg de cocaína

Tijolos de cocaína apreendidos com traficante solto pelo juiz Marcelo Nalesso Salmaso | Foto: Divulgação/SSP-SP Revista Oeste - Brasil

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, repudiou a decisão do juiz que soltou um traficante preso com 224 kg de cocaína em audiência de custódia com a justificativa de que não era uma quantidade “exacerbada” de drogas, mas "pequena".

