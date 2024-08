Descoberta surpreendente no Rio Grande do Sul As enchentes no Rio Grande do Sul evidenciaram um sítio arqueológico, na cidade de Dona Francisca, que pode ter mais de 10 mil anos... Revista Oeste|Do R7 30/08/2024 - 18h11 (Atualizado em 30/08/2024 - 18h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-